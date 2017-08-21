هاني الظفيري

توفي وافد مصري خمسيني وأصيب مواطن في حادثي انقلاب على طريق الرتقة ودهس في الصليبية.

وكانت غرفة عمليات الجهراء قد أبلغت مخفر القشعانية بوجود انقلاب مركبة وحدوث اصابة على طريق الرتقة عند الكيلو 14، فانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شاهدت شاحنة صهريج مياه مقلوبة وبجوارها شخص ملقى على الأرض، وبعد الكشف عليه افاد اقرار الطوارئ الطبية بوفاته. وتبين انه مصري من مواليد 1961، وتم ابلاغ الأدلة الجنائية، وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي. وفي سياق آخر، أبلغت عمليات الجهراء مخفر شرطة الصليبية بوجود حالة دهس وهروب فجرا، فانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شاهدت شخصا عليه آثار دهس، وتبين انه كويتي، ولم يتسن التعرف على بياناته، وتم اسعافه الى المستشفى في حالة حرجة، فيما كلف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والبحث عن الجاني الذي هرب بعد ارتكابه الجريمة.

من جهة اخرى، اتهم وكيل عريف من مخفر الزهراء مواطنة من مواليد 1989 بالاصطدام بالدورية التي كان يقودها بمركبتها الرباعية الفارهة.

وأضاف وكيل العريف في بلاغه ان المدعى عليها كانت بحالة غير طبيعية وقت الاصطدام وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.