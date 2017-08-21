مشاري المطيري

تمكنت ادارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من القبض على مواطن بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في سمات الدخول للوافدين.

وكانت معلومات قد وردت الى ادارة مباحث الاقامة وهي احد قطاعات الجنسية والجوازات التي يترأسها اللواء الشيخ مازن الجراح تفيد بقيام أحد المواطنين بالنصب والاحتيال على الوافدين من خلال تزوير سمات الدخول وايهامهم بان هذه الوثائق صحيحة وقانونية مقابل مبالغ مالية، فتم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات بهدف التأكد من صحة المعلومة، وعليه تم عمل كمين محكم للمتهم وضبطه وبحوزته سمة دخول قام باستخراجها لوافد من الجنسية الآسيوية واتضح لدى التدقيق عليها بجهاز الحاسب الآلي انها مزورة والبيانات المدونة فيها غير صحيحة، ولدى التدقيق على بيانات المتهم تبين انه من ارباب السوابق ومطلوب على ذمة قضايا مماثلة واحيل الى الجهة المختصة بتهمة التزوير في محررات رسمية، وسجلت قضية رقم 30 لسنة 2017 جنايات عبدالله المبارك.