محمد الجلاهمة

أكدت معاينة الطب الشرعي لغرفة توفي بداخلها وافد سريلانكي ومجهولة الهوية عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة ناتجة عن اختناق، وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا في الواحدة والثلث من يوم امس بوجود حالتي إغماء داخل غرفة، حيث توجهت الى موقع البلاغ سيارة إسعاف ودورية لكن المسعف قال ان الوافد والوافدة توفيا، وعليه تم إبلاغ الأدلة الجنائية حيث سارع الى موقع البلاغ الطب الشرعي.

وكان مواطن من مواليد 1973 قد أبلغ عمليات الداخلية بوجود شخصين مغمى عليهما، فانتقلت احدى دوريات مخفر الصليبخات الى موقع البلاغ، حيث شوهدت جثة سريلانكي من مواليد 1977 وجثة امرأة مجهولة الهوية، وأكد رجال الطوارئ الطبية وفاتهما، فتمت إحالة الجثتين الى الطب الشرعي الذي أكد بعد معاينتهما أن الوفاة نتيجة اختناق وانه لا توجد شبهة جنائية، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، تلقى مخفر ميناء عبدالله بلاغا بوفاة وافد مصري خمسيني في غرفة سكن العمال بمنطقة الشعيبة الصناعية، فانتقلت احدى دوريات المخفر الى موقع البلاغ حيث التقت بالمبلغ وهو وافد مصري من مواليد 1986، وأحيلت الجثة للأدلة الجنائية.