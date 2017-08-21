سعود الدعيج

امر وكيل نيابة العاصمة باحالة جثة وافد هندي للطب الشرعي لشكوك في ان هناك شبهة قتل، وسجلت قضية شبهة قتل عمد. ومن المقرر ان تحدد الادلة الجنائية في تقريرها ما اذا كانت الوفاة ناتجة عن انتحار او ان هناك جريمة قتل.

وكان مواطن قد ابلغ مخفر الروضة عن انتحار خادمة من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 26 عاما، وقال مصدر امني ان دورية توجهت الى مكان البلاغ وشوهدت جثة الوافد المنتحر بواسطة شنق نفسه عن طريق ربط حبل في المروحة، وأمر وكيل النيابة بنقل الجثة الى الطب الشرعي والادلة الجنائية للوقوف على اسباب الوفاة.