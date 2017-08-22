محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص - مشاري المطيري

أغلق رجال مباحث الجهراء قضية مقتل شاب كويتي على يد صديقه داخل مركبة بسبب تراكم خلافات بينهما، وتم توقيف القاتل بعد ساعات محدودة وهو مواطن وتم العثور على سكين استخدمه في طعن صديقه طعنة واحدة أودت بحياته.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية في نحو التاسعة من صباح امس يفيد بوصول شاب جثة هامدة الى مستشفى الصباح من قبل شخص ترك المجني عليه عند البوابة وهرب الى جهة غير معلومة.

وأضاف المصدر: على الفور تم تشكيل فريق عمل للوقوف على ملابسات الواقعة وهوية الجاني، وتبين من التحريات أن المجني عليه يقيم في منطقة القيروان، وبإجراء مزيد من التحريات تم تحديد هوية الجاني وبالتحقيق معه اعترف بان هناك خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليه وأن مشاجرة كلامية وقعت بينهما حول هذه الخلافات في مركبة الجاني الذي أخرج سكينا وطعنه طعنة واحدة.

وأشار المصدر الى ان رجال المباحث سيعيدون التحقيق في القضية وسط ترجيحات بأن تصنف بمسمى «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد» خاصة ان الرواية الحقيقية بخلاف ما تم تداوله عن مشاجرة وقعت في منزل المجني عليه، وقام الجاني بطعن المجني عليه 4 طعنات اما الحقيقة التي كشفت عنها التحريات فهي ان الجاني هو صديق المجني عليه طعنه داخل السيارة طعنة واحدة.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيانا عن الجريمة التي راح ضحيتها مواطن من مواليد 1979 بعد تعرضه للطعن من قبل شخص مجهول الهوية قالت فيه ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بأن أحد الأشخاص القى المجني عليه من مركبته امام مستشفى الصباح ولاذ بالفرار، حيث تم إدخال المجني عليه الى المستشفى وتبين انه قد فارق الحياة نتيجة تعرضه للطعن في الكتف اليسرى.

وأوضحت الإدارة أن الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وتبين انه مواطن من مواليد 1996، وأحيل إلى النيابة العامة في القضية رقم 55 جنايات الشويخ الصناعية لاستكمال عمليات التحقيق لكشف كل ملابسات الجريمة.