محمد الجلاهمة - مشاري المطيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وخلال الساعات القليلة الماضية من ضبط 9 شباب، فيما تم وضع شابين تحت التحفظ الآمن داخل مستشفى الجهراء، وذلك على خلفية مشاجرة عنيفة شبت في أحد مقاهي المحافظة، وجرى تداول جانب من المشاجرة العنيفة على مواقع التواصل، وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة على خلفية «الخزة» وان المقهى الذي شهد المشاجرة به كبائن وهذه الكبائن تسمح للنساء بالتواجد فيها.

وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من عمال في المقهى الذي شهد المشاجرة بشأن تبادل ضرب وطعن بين مجموعة من الشباب، وعلى الفور توجهت الى موقع البلاغ قوة من أمن الجهراء وتم توقيف بعض المتشاجرين واحتجازهم ونقل المصابين الى مستشفى الجهراء، وتبين أن إصابتهما حرجة واستدعت دخولهما الانعاش.

وأضاف المصدر أن مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان أمر رجال مباحث الجهراء بسرعة ضبط جميع المتشاجرين، وجرى تشكيل فريق عمل من مباحث الجهراء، وخلال الساعات الماضية تم تجميع الأدلة والمعلومات عن أماكن سكن المشاركين في المشاجرة وضبطهم جميعا.

وأشار المصدر الى أن الشباب التسعة وضعوا تحت التحفظ لحين الوقوف على حالة المصابين في الانعاش، لافتا الى أن القضية حملت مبدئيا مسمى تبادل اعتداء بالضرب، لافتا الى أنه من الممكن أن يتم تغيير المسمى الى «القتل العمد»، موضحا أن هذا يتوقف على حالة المصابين في الانعاش.

وأكد المصدر أن هذه القضية ستدفع أجهزة الداخلية الى تكثيف حملاتها على المقاهي التي تضم شبابا من الجنسين، بحيث يتم تقنين التواجد فيها.