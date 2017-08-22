هاني الظفيري

أخمدت خمس فرق إطفاء حريقا اندلع في سوق الأعلاف الكائن بمنطقة الري، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا مساء اول من امس بشأن الحريق، فتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والإسناد والسالمية الجنوبي والمدينة بقيادة رئيس مركز إطفاء الشويخ الصناعية المقدم مشاري الصحاف، وبمجرد وصول اول فرقة للموقع شرع رجال الإطفاء في مكافحة الحريق الذي نشب في محلات صغيرة بلغ عددها ٢١ محلا.

يذكر ان مساحة الحريق بلغت ٧٠٠ متر مربع وبذلت فرق الإطفاء جهودا كبيرة في محاصرة النيران حتى لا تمتد الى باقي المحلات وتمت محاصرتها والسيطرة على الحادث، وقالت الإدارة ان الحادث اوقع ثلاثة اصابات طفيفة في صفوف رجال الإطفاء بعضها عولج في الموقع فيما تم نقل حالة واحدة الى المستشفى لإجراء اللازم. وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي ادت الى وقوع الحادث.