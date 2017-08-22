محمد الجلاهمة

تجري إدارة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تنسيقا مع سلطات بلد عربي بهدف توقيف ومنع شخص ينتمي إلى جنسية عربية من الإساءة إلى الكويت وقياداتها العسكرية بعدما تم إنهاء خدمته ومغادرته أراضيها.

وعلمت «الأنباء» أن الوافد اعتاد التعليق بعبارات مسيئة عن الكويت على مواقع الكترونية كويتية، كما يقتحم مواقع تتعلق بجهات أمنية وعسكرية ويكتب تعليقات بذيئة على محتواها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لرصده والتنسيق مع سلطات بلاده لمحاسبته، خصوصا انه يتطاول بالقذف والسب على رموز وشخصيات بالاسم.