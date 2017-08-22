أحمد خميس

أطلق وكيل نيابة حولي سراح وافدة مصرية بعد التحقيق معها في قضية ترويج عملة مزورة، فيما اكدت الوافدة انها لم تزور العملة وانها اخذت الورقة النقدية من فئة الـ10 دنانير من احد المحلات.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا هنديا من مواليد 1980 قال في بلاغ الى عمليات الداخلية بأن وافدة دخلت اليه واشترت اغراضا بدينار ونصف الدينار وقدمت له 10 دنانير اكتشف انها مزورة، وعلى الفور توجهت الى موقع البلاغ دورية وتم توقيف الوافدة وهي من مواليد 1984 وأقرت بأنها اعطت العملة النقدية لعامل البقالة وانها تسلمت منه 8 دنانير ونصف الدينار مؤكدة عدم علمها بأن العملة التي سلمتها له مزورة.