أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة الصباحية قضية سلب بالقوة، وجار تسجيل القضية بعد ان تقدم وافد هندي الى مخفر الصباحية وابلغ ان شخصا كان يستقل مركبة يابانية موديل 2017 بيضاء اللون وأوقفه بزعم انه من قوة الشرطة وسلبه 160 دينارا و30 ريالا سعوديا.

من جهة اخرى، تقدم سائق تاكسي جوال الى مخفر شرطة النعيم وابلغ عن تعرضه للسلب.

وافاد السائق وهو هندي الجنسية بأنه خلال ذهابه الى منزله أوقفه 3 اشخاص مجهولين كانوا يستقلون سيارة «وانيت» وقاموا بضربه وسلب 103 دنانير ورخصة سوق، وقدم تقريرا طبيا جاء فيه وجود آلام في العين اليمنى وآلام في البطن، وامر وكيل النائب العام بتسجيل قضية.