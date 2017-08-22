عبدالكريم أحمد

‏قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من سب مواطنة ومراقبة تحركاتها من خلال وضع ثلاثة أجهزة تعقب في مركبتها دون علمها. ‏

وكانت المدعية اتهمت المدعى عليه بسبها وأنه وضع في سيارتها ثلاثة أجهزة تعقب لمراقبة تحركاتها، واستعانت بشاهد يعمل في أحد الكراجات الذي اكتشف أمر الأجهزة الموجودة في سيارتها فحضرت إلى محله وطلبت منه إزالتها، وعلى إثر هذه الأقوال تم القبض على المتهم الذي أسند له الاتهام ومن ثم أحيلت القضية للمحكمة، وفي جلسات المحكمة حضرت المحامية حنان العريان عن المتهم وترافعت شفاهة، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم أي دليل على أن المتهم فعلا قام بسبها في منطقة الشويخ الصناعية، وأن الشاهد الوحيد في هذه القضية لم يؤكد حصول واقعة السب، واكتفى بالشهادة بشأن إزالته أجهزة التعقب.