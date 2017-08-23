أبلغت القتيل بحاجتي إلى سلفة 20 ديناراً وعاجلته بطعنة في الكتف على «الخامس»

تتبعته من منزلنا حتى عرفت محل إقامته في سلوى وذهبت إليه محمد الجلاهمة

أدلى القاتل الذي ألقى بضحيته مقابل مستشفى الصباح باعترافات تفصيلية امام نيابة العاصمة ومن قبلها المباحث الجنائية حول الجريمة وملابساتها.

وقال مصدر امني ان الاعترافات التي ادلى بها القاتل يمكن أن تتسبب في توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد اليه.

وبحسب الاعترافات التي ذكرها القاتل في اقواله فإنه أدمن الخمر وادرك شرورها وفسادها وعلم ان والده دخل الى طريق الخمر، واضاف أن الجاني زعم أنه عرف ان والده «الحبيب» سيدخل بعده الى طريق اللاعودة.

وقال الجاني: قمت بشرب الخمر ومن ثم اتصلت بالضحية وابلغته بأنني بحاجة الى سلفة مقدارهــا 20 دينـارا، وسوف آتي لاخذها منــه، مشيرا الى انه وحتى يعـرف مكان محل سكنه الحالي قمت بتتبعه من منزلي في القيروان حتى عرفت انه يقيم في منطقة سلوى.

وأضاف: قبل ان اذهب اليه اشتريت سكينا من الجمعية واتجهت الى منزل الجاني وطلبت منه ان يجلس في المقعد الخلفي لانني سوف امر على صديق لي.

وتابع: انطلقت الى طريق الدائري الخامس وتوقفــت على كتف الطريق ونزلت حاملا السكين وهددته بأنني سوف اقتله، وفي لحظة ما وجدت نفسي اسدد له طعنة في الكتف ولكن على ما يبدو انها وصلت الى القلب، وحينما وجدت الدماء تسيل منه سارعت به الــى مستشفى الصباح لتقديم الاسعافات له وهربت وذهبت الى والدي لأبلغه بما حدث وبعد ذلك تم ضبطي.