عبدالله قنيص - هاني الظفيري

تمكن رجال المباحث شؤون الاقامة وهي احدى الادارات التابعة لقطاع الجنسية والجوزات والتي يرأسها الشيخ مازن الجراح من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مطبعة وعمل اختام ومستندات بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على موافقة امنية من الجهات المعنية.

وكان رجال المباحث في ادارة البحث والتحري قد رصدوا ـ من خلال متابعتهــم للبلاغات والمعلومات التي ترد إليهم ـ مطبعة بمنطقة جليب الشيوخ تقوم بعمل الاختام والايصالات للأشخاص الراغبين في ذلك دون الحصول على موافقة امنية من الجهة المعنية مقابل مبالغ مالية، وبعد اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات، والتأكد من صحتها تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسيات مختلفة بإدارة المطبعة وعمل الاختام والايصالات لأي شخص يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية دون التحقق من هويته او حصوله على كتاب رسمي من الجهة الطالبة لهذه المستندات، مما يسهل عمليات النصب والاحتيال على الاشخاص وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع مكاتب لجلب العمالة المنزلية وهم بالواقع مكاتب وهميـــة، وتم عمل كمين محكم وضبط المتهمين وتبين ان بعضهم يحمل اقامة مـادة 20 (عامل منزلي) والآخرين مسجلـــون علــى حساب شركـــات اخرى.

من جهة اخرى، تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 10 شركات مغلقة وغير قائمة ويوجد على كفالتها 69 عاملا، حيث وردت معلومات تفيد بوجود عدة شركات تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها عمالة زائدة وهي اصلا مغلقة وغير قائمة ولا تزاول اي نشاط، وهو ما انتهى اليه تفتيش ادارة البحث والتحري، وتــم وضع قيود امنيــة علـــى تلك الشركات وعلــى العمالـــة المسجلة عليهـــا ومخاطبة وزارة الشـــؤون الاجتماعية والعمــــل (ادارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة والصناعة (ادارة التراخيــص) لاتخـــاذ الإجــراءات القانونيــة المناسبـــة فـــي هــذا الشأن.