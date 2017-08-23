مشاري المطيري أحمد خميس

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيهات من اللواء خالد الديين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي من ضبط وافدين احداهما آسيوي وعثر بحوزتهما على 5 كيلوغرامات مـــن مادة الكيميكال وميــزان حساس و2 كيلو من مادة الهيروين وكيلو من مادة الشبو المخدرة.

وكانت معلومات قد وردت للمكافحة بأن أحد الأشخاص يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، فتم اجراء التحريات بهدف التأكد من صحة المعلومات، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم مداهمة منزله وضبطه وبتفتيشه عثر معه على 5 كيلو من مادة الكيميكال وميزان حساس.

كما تمكنت الإدارة من ضبط مقيم آسيوي الجنسية يقوم بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقليــــة محـــاولا إدخالها عبر احد المنافذ البرية وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحتها تم اخذ الإجراء القانوني وضبطه وبتفتيش شاحنته عثر على ما يقارب 2 كيلو من مادة الهيروين وكيلو من مادة الشبو المخدرة وبمواجهته اعترف بما نسب اليه كما أفاد بأنه يقوم بتسليمها لأحد معاونيه من الجنسية العربية وتم ضبطه. وأحيل المتهمان والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.