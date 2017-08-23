هاني الظفيري

بدأت وزارة الداخلية متمثلة في المباحث الجنائية ورجال الادارة العامة للمرور في البحث عن شخص استعرض بمركبته الرباعية في احدى المناطق وبدا في مقطع فيديو مدته اكثر من 4 دقائق يسير بسيارته على إطارين فقط، متجاوزا بالوضعية نفسها حواجز أسمنتية.

وأشار المصدر الى ان مكان الواقعة جار الوقوف عليه، وبعد ذلك سيتم حصر المركبات المماثلة بذات اللون ومن ثم ضبطه.

وأكد المصدر ان هناك جملة من المخالفات المرورية ستحرر للمستهتر منها الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف مال الدولة من خلال سيره على الأرصفة.