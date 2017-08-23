عبدالله قنيص ـ محمد الدشيش
تمكن رجال المباحث الجنائية أمس من ضبط حدث يعمل بائعا متجولا صفع طفلا «طراق» بشكل عنيف مقابل حمامات احد المجمعات التجارية وجرى تداول مقطع يصور الواقعة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. ولقي المقطع انتقادا واسعا من المواطنين والمقيمين، وقال مصدر امني ان رجال قطاع المباحث الجنائية خلال الأيام الثلاثة الماضية فحصوا المقطع حتى تمكنوا من تحديد هوية الحدث وضبطه وعرضه على الطفل المعتدى عليه الذي تعرف عليه. وأضاف المصدر ان مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان أمر بإحالة الحدث الجاني الى نيابة الأحداث بتهمة الاعتداء بالضرب، بالإضافة الى ثبوت قيامه بالبيع غير المرخص له.