محمد راتب

تعرض مستثمر كويتي وعائلته في البوسنة لاعتداء سافر أدى لإصابته إصابات بالغة في اليد والرأس كادت تودي بحياته وتسببت بفقدانه الوعي وتطلبت تدخلا جراحيا.

المواطن وفي اتصال مع «الأنباء» دعا الى اتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة لحماية المستثمرين والسياح الكويتيين والخليجيين بالتنسيق مع السلطات المعنية في البوسنة، وتحقيق الأمان للمستثمرين وملاحقة المعتدين وعدم السكوت عن مثل هذه التصرفات العدوانية.

وطالب بتدخل السفارة الكويتية في البوسنة ووزارة الخارجية الكويتية للتعامل مع هذه الحوادث، مشيرا الى ان مثل هذه الاعتداءات ستؤثر سلبا على إقبال المستثمرين على البوسنة.