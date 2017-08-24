عبدالله قنيص



أخضع وافد مصري للتحقيقات للوقوف على اذا ما كان له علاقة بخمور بنحو 3000 زجاجة خمر مستوردة نوع ريد ليبل وبقيمة سوقية تصل الى نحو 240 ألف دينار.

وقال مصدر امني: اذا ثبت ان الوافد لا علاقة له بالخمور فسيطلق سراحه واحتمال تكريمه.

وبحسب المصدر الأمني فإن وافدا مصريا تقدم لمخفر الفحيحيل طالبا الإبلاغ عن كمية من الخمور موجودة في كونتينر متوقف على ناصية مقابل مسجد سالم العلي بالمنطقة.



وتابع المصدر انه تم ابلاغ الوافد بأنه سيواجه تهمة البلاغ الكاذب في حال عدم صحة البلاغ، الا ان الوافد اكد صحة ما ذكر، ليتم ابلاغ مدير عام مديرية امن الأحمدي العميد عبدالله سفاح والذي اخطر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان والذي أوعز الى مدير مباحث الأحمدي العقيد عمر الرشيد الذي توجه برجال امن الأحمدي يرافقهم المصري الى منطقة الفحيحيل، وتبين وجود الشاحنة، وبفتحها عثر بداخلها على الخمور التي كان من المقرر ان تضخ الى السوق المحلية قبل حلول عيد الأضحى.



وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية في محافظة الاحمدي تمكنت من احباط محاولة لترويج ما يقارب٣٥٨٢ زجاجة خمر مستورد في البلاد بعد تهريبها بطريقة مبتكرة.

واشارت الادارة الى ان رجال مديرية محافظة الاحمدي وباشراف مباشر من مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة، تمكنوا من رصد الشحنة في احدى الساحات الترابية بالمحافظة حيث تم مداهمة المكان وبتفتيشه عثر على ما يقارب ٣٥٨٢ زجاجة خمر مستورد بعد تهريبها بطريقة احترافية ومبتكرة يصعب كشفها.

واوضحت الادارة ان الاجهزة الامنية المعنية باشرت باجراء التحقيقات اللازمة لكشف المتورطين في هذه القضية، مؤكدة ان رجال الامن مستمرين في جهودهم لحماية البلاد من كافة المخاطر وسيظلون العين الساهرة التي تقف سدا منيعا حيال كل من يريد المساس بامن الوطن وسلامة مواطنيه.