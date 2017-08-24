عبدالكريم أحمد
أخلت إدارة الأحداث سبيل مواطن حدث يبلغ 12 عاما وطفلين كانا برفقته بعد ضبط رجال المباحث لهم في واقعة ضرب الطفل التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت إدارة المباحث الجنائية قد ألقت القبض على الثلاثة واتهمت الأول بسب وضرب الطفل فيما اتهم آخر بإساءة استعمال هاتف من خلال تصوير الواقعة.
وذكرت المحامية حوراء الحبيب لـ«الأنباء» أنها وبصفتها وكيلة المتهمين أبلغت النيابة بتعرض موكليها للضرب وسوء المعاملة من قبل بعض رجال المباحث الجنائية، مشيرة إلى أنها قدمت شكوى اعتداء بالضرب وإساءة استعمال سلطة بهذا الشأن.