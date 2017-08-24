هاني الظفيري
تعكف الأجهزة الأمنية المختصة على الوقوف على ملابسات حادث انتحار نزيل خليجي الجنسية بالسجن المركزي ودوافعه وأسبابه، فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق.
وكان النزيل الخليجي قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته باستخدام الزي المخصص للنزلاء، وفور العثور على جثة المتوفى أول من أمس الثلاثاء حضر إلى السجن المركزي وكيل النيابة المختص، وتم استدعاء فريق من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمعاينة جثة المتوفى وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم إبلاغ العمليات بالواقعة ومخاطبة مخفر الصليبية، وسجلت قضية تحت رقم 100/2017 جنايات الصليبية انتحار.