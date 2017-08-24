مشاري المطيري
تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية يقوم بأعمال مخالفة للقانون والنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.
وكانت معلومة قد وردت الى إدارة البحث والتحري تفيد بقيام وافدين من جنسية آسيوية بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال إدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية واستخدامه لترويج المخدرات والأعمال المنافية للآداب.
وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية تم عمل كمين محكم لضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على عدد من سندات القبض الوهمية بالإضافة الى كمية من المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.