محمد الجلاهمة

داهم رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية امس شقة «قزاز» مصري تمكن خلال الاشهر الاخيرة من تحويل العشرات من الشبان من نحفاء الى ابطال كمال اجسام من خلال حقنهم بإبر تحتوي على مادة الكولاجين، وهي مادة شبيهة بمادة السيليكون تنفخ العضلات.



جاء ذلك على خلفية التحقيق الموسع الذي نشرته «الأنباء» امس حول المكملات الغذائية وضررها البالغ على صحة الانسان في محاولة لمكافحتها والحد منها.



وعثر رجال المباحث في شقة الوافد الكائنة بإحدى مناطق محافظة حولي على كميات ضخمة من امبولات العضلات التي اعترف بأنه يقوم بجلبها الى الكويت من موطنه بعد ان يقوم احد اقاربه باستيرادها من دولة آسيوية.



وبحسب مصدر امني، فإن تقريرا وصل من مستشفى مبارك الى رجال المباحث الجنائية وتحديدا قوة مباحث الجابرية حول تعرض عشرات الشبان على ايام متقاربة لهبوط حاد، وتبين من خلال الفحص انهم تعاطوا مادة هرمونية تؤدي الى تضخم العضلات.



واضاف المصدر: ازاء هذه المعلومات، انتقل رجال من مباحث الجابرية بايعاز من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان الذي طلب تقريرا تفصيليا حول هذه الحالات، وكذلك تحديد هوية المادة المستخدمة وكيفية دخولها الى البلاد ومن يقوم بالترويج لها.



واوضح المصدر انه تم الاستماع الى افادات عدد من الشباب الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى مبارك، واعترفوا بأنهم ترددوا على شقة مدرب ألعاب قوى يعمل في ناد صحي وانه كان يحقنهم بأربعين حقنة على مدى عدة أيام تحول اجسادهم النحيلة الى ما يشبه ابطال كمال الاجسام مقابل 800 دينار أي 20 دينارا لكل حقنة.



ومضى المصدر بالقول: تم اخطار وكيل النائب العام ووضع امامه تقرير مفصل صادر عن مستشفى مبارك بالتنسيق مع المباحث الجنائية وايضا تحريات اكدت ان الوافد المصري هو من يقوم بحقن الشباب ليتحولوا من ضعفاء الى ابطال في كمال الاجسام.



وقال المصدر: ما ان اطلع وكيل نيابة حولي على التقارير والتحريات حتى اعطى اذنا بضبط واحضار الوافد ومداهمة محل سكنه ومصادرة كل المواد غير المصرح بها داخل منزله، وعليه انطلق رجال المباحث الجنائية الى شقة الوافد وعثروا بها على كميات كبيرة من الابر.



وفي التحقيقات التي اجريت معه اعترف الوافد بأنه يعمل في ناد صحي ويستغل تردد الشباب على النادي ويرغبهم في ان يحولهم بأجسادهم النحيلة الى ابطال كمال الاجسام، لذا قام باستيراد هذه الامبولات المحظورة واعادة بيع الحقنة الواحدة بـ20 دينارا، واعترف ايضا بأن عددا من عشرات الشباب ترددوا على شقته وكان يقوم بحقنهم بـ 40 حقنة على مدار عدة أيام، وانه بعد هذه الحقن تتحول اجساد الشباب النحفاء الى اجسام تشبه ابطال كمال الاجسام.



ومن المرجح ان يوجه للوافد «القزاز» عدة تهم منها الحاق الاذى ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتهريب جمركي.

استعمالات «الكولاجين»

للكولاجين استعمالات عدة منها ما هو صناعي، حيث يستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، وله استعمالات دوائية أيضا، كما أن حقن الكولاجين هي احدى الطرق المستخدمة لتجميل الوجه من دون جراحة، حيث ينتج عن فقدان الكولاجين الطبيعي ظهور التجاعيد العميقة بالوجه.



علما أن طريقة حقن الكولاجين بسيطة، حيث يقوم الطبيب بحقن مادة الكولاجين في الخدين وزاوية العين وخطوط الشفاه وخطوط الضحك حول الفم، ويستغرق ذلك حوالي خمس دقائق.