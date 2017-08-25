قلد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي امس بنادي الإدارة العامة لأمن المطار عددا من القيادات والضباط بقطاع أمن المنافذ أنواط الخدمة التي تفضل صاحب السمو الأمير وأمر بمنحها وذلك تقديرا من سموه لأبنائه الذين أدوا الواجب العسكري المتميز بجد وإخلاص.



وقد نقل لهم اللواء العوضي تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسرى وهنأ القيادات والضباط وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم الحبيب، مؤكدا أن ذلك يجب أن يكون دافعا لهم للارتقاء بمستوى الأداء والتميز في العمل، داعيا إياهم إلى مواصلة الجهد من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن.

وقد أكد الحاصلون على انواط الخدمة عن شكرهم وتقديرهم مؤكدين دائما أنهم على العهد باقون وسيكونون دوما العين الساهرة على أمن الوطن الغالي. وعقب ذلك قام اللواء العوضي بتوزيع شهادات انواط الخدمة على المقلدين.

وذلك بحضور المديرين العامين ومساعديهم بقطاع امن المنافذ.