عبدالله قنيص

قال مصدر امني ان السائق المصري الذي كشف عن شحنة الخمور التي تجاوزت الـ 3500 زجاجة خمر زود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برقم هاتف صاحب شحنة خمور الفحيحيل، وتبين ان الهاتف مغلق على الدوام، لافتا الى ان رجال المباحث شرعوا في تحقيقات وتحريات للوصول الى هوية تاجر الخمور، حيث أكد السائق في إفادته ان شخصا يرتدي الزي الوطني طلب منه ان يحمل كونتينر من منطقة الفحيحيل حتى منطقة فهد الأحمد السكنية وسلمه رقم هاتف، ولكنه شك في طريقة تعامل المواطن معه وشك في ان الحمولة تحوي ممنوعات فتعمد الاطلاع عليها واكتشف انها تحتوي على خمور فسارع الى إبلاغ الأجهزة المختصة.

هذا، ومن المقرر الوقوف على كيفية دخول شحنة الخمور تلك الى البلاد خاصة ان هناك محاولات متكررة لجلب الخمور قبل الأعياد.