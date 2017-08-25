محمد الجلاهمة

تلقى مخفر الصليبية إحالة من إدارة السجن المركزي تفيد بأن احد النزلاء والمحكوم بعدة قضايا، وهو خليجي، قام بالاعتداء بالضرب والصعق الكهربائي على وافد فلبيني يقضي فترة عقوبته داخل السجن. وبحسب الإحالة فإن الواقعة حصلت داخل أحد عنابر «المركزي» وجرى نقل المصاب الى المستشفى التابع للسجن وأرفق في ملف القضية تقرير طبي يفيد بما لحق بالسجين الفلبيني من آثار ضرب وصعق.

من جهة اخرى، اتهم وافد من الجنسية المصرية، يعمل سائقا، وافدا آخر من جنسيته بالاعتداء عليه بالضرب، ووقعت المشاجرة أثناء وجودهما في منفذ العبدلي، وهو ما تسبب في كسر بقصبة القدم.

وبحسب إفادة المجني عليه فإن خلافا نشب فيما بينهما وتطور الخلاف الى تشابك بالأيدي ليقوم المدعى عليه بتوجيه لكمة قوية في ساق المجني عليه اليسرى ليسارع إلى مستشفى الجهراء، وبعد إجراء الإشاعات تبين إصابته بكسر في قصبة قدمه اليسرى، وسجلت قضية اعتداء بالضرب لدى مخفر القشعانية بتصنيف «جناية» نظرا لأن الإصابة تحتاج إلى علاج لأكثر من 21 يوما.