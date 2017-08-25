محمد الجلاهمة

قال مصدر أمني ان انقطاع التيار الكهربائي عن عزل سجن «1» الذي أقدم فيه النزيل الخليجي على الانتحار هو من كشف عن الواقعة، مشيرا الى ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا وجه بالوقوف على وجه الخلل الذي مكن المنتحر ومن قبله الوافد السوري الذي فعل الأمر نفسه منذ قرابة شهرين للحيلولة دون وقوع حادثة مشابهة مستقبلا ومن بين المقترحات إزالة أي أجسام يمكن ان تستغل في إقامة مشنقة تستخدم في واقعة مشابهة، وكانت وزارة الداخلية قالت في تقريرها بشأن انتحار الخليجي إنه وفي نحو السابعة من مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى قائد منطقة الصليبية عادل الرشود بلاغا يفيد بانتحار النزيل وان التقرير تضمن ان ملازما اول من إدارة السجن تلقى إخطارا بانقطاع التيار الكهربائي عن عزل سجن «1» ليتم إنزال النزيل والإسراع به الى مستشفى السجن ليتبين وفاته، هذا وثبت ان الواقعة لا توجد بها اي شبهة جنائية، او بمعنى آخر ثبت انها واقعة انتحار عن عمد من قبل السجين المنتحر.