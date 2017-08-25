هاني الظفيري

التهم حريق شاحنة صغيرة ومركبة رباعية الدفع ظهر امس في منقطة الشويخ، وتمت السيطرة على الحريق الذي تعامل معه مركز اطفاء الشويخ الصناعية، ولم يخلف الحريق أي اصابات دون ان تعرف الاسباب التي ادت إلى اشتعال النيران.

وقال مصدر امني: ان بلاغا ورد من عدد من المارة إلى غرفة عمليات الداخلية عن وجود حريق في منطقة الشويخ الصناعية بعد تصاعد ادخنة الحريق في سماء الشويخ، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء إلى موقع الحريق الكائن في الصناعية، وتحديدا خلف محلات الزينة، وتبين ان الحريق اندلع بمركبتين، وتمت السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي. واردف المصدر بأن رجال الأمن ايضا كانوا متواجدين فور تلقي البلاغ وجار التحقيق في الاسباب التي تقف وراء اندلاع الحريق الذي شب على الارجح في احدى المركبتين وامتد إلى المركبة الثانية.