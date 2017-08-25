عبدالكريم أحمد

في سابقة تعد الأولى.. توجه المحامي علي حسن الكندري إلى مملكة المغرب لتقديم شكوى والادعاء مدنيا ضد مغربي استطاع ابتزاز مواطن كويتي من خلال الاستيلاء على صوره الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الكندري أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة المغربية وعلى إثر ذلك صدر قرار بضبط وإحضار الجاني وسيتم التحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة، موضحا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين القوانين المطبقة بالمملكة المغربية والقوانين الكويتية بمثل هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه سيتابع إجراءات التحقيق مع المتهم وإجراءات المحاكمة حتى ينال عقابه والقضاء بالتعويض الجابر لأضرار المجني عليه.

ولفت إلى أن المواطن الخليجي بات هدفا لهؤلاء الجناة، مشيرا الى أنه على كل أبناء الخليج توخي الحذر والحرص الشديدين عند الدخول إلى هذه البرامج لتفشي ظاهرة الإيقاع بهم. يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت حالات تقمص شبان مغاربة لشخصيات نسائية، حيث يقومون باستدراج شبان خليجيين وعرب عبر برامج التواصل الاجتماعي ثم تصويرهم وابتزازهم ماليا.