محمد الدشيش

يكثف رجال مباحث الجهراء البحث عن مندوب مبيعات اختلس 3000 دينار من عهدة شركة أمس الأول، وأوضح مصدر أمني صاحب شركة مقاولات ومواد بناء تقدم ببلاغ إلى رجال أمن الجهراء للإبلاغ عن مندوب مبيعات اختفى عن الحضور إلى الدوام وتبين أنه اختلس 3000 دينار من عهدة الشركة. من جهة أخرى تقدم مواطن ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمي للإبلاغ عن لص قام بسرقة 5 أغنام من جاخوره في بر السالمي أمس الأول. وقال مصدر أمني ان مواطنا أفاد في شكواه لرجال الأمن بأن آسيويا يعمل راعيا للأغنام بجاخوره فوجئ بعد استيقاظه من النوم بكسر باب شبك الغنم وسرقة 5 أغنام من قبل لص مجهول.