

فتح رجال مباحث حولي تحقيقا للوقوف على حقيقة ادعاء مواطن تعرضه للتهديد بسلاح ناري على شارع دمشق بين منطقتي السلام والصديق، وسجلت قضية بهذا الخصوص في مخفر شرطة السلام تحت عنوان تهديد.



وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن مواطنا من مواليد 1988 ذكر في بلاغ له أنه كان يسير بشارع دمشق بمركبته وإذ بخلاف على أولوية السير يحدث بينه وبين آخر كان يستقل مركبة اميركية فما كان من قائد المركبة الاميركية إلا أن شهر سلاحا ناريا مهددا اياه بالقتل ثم هرب من دون أن يتم التقاط رقم لوحة المركبة الأميركية التي يستقلها المدعى عليه.