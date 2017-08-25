هاني الظفيري

شهد طريق الدائري السادس السريع حادث تصادم بين مركبتين جراء نوم شابين بسيارتهما التي توقفا بها بمنتصف الطريق دون ان تعرف الأسباب التي دفعتهما الى النوم بسيارتهما التي قام احد المارة بتصويرهما وهما نائمان بداخلها.

وقال المصدر ان الواقعة حدثت يوم امس الأول على طريق الدائري السادس السريع وأن الشخص الذي قام بتصوير المقطع كان يعتقد أن المتسبب بالحادث امرأة وعند وصوله الى المركبة المتوقفة في منتصف الطريق اتضح ان قائد المركبة ومرافقه وهما شابان كانا في سبات عميق وحاول الشخص الذي صور المقطع ايقاظهما الا انهما كانا نائمين وتبين أنهما وأثناء توقفهما بمنتصف الطريق تسببا بحادث بين مركبتين وتم إبلاغ العمليات وجار معرفة اسباب الحادث ونوم الشابين.