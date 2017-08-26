هاني الظفيري

شهد طريق الدائري السادس حادث تصادم ثلاثي بين رباعية وشاحنتين احداهما تعود إلى وزارة البلدية ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد مساء امس الاول إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، ما تسبب في عرقلة وتعطل حركة السير على الطريق، وعليه توجه رجال المرور وتم نقل المركبات إلى جانب الطريق، وأردف المصدر ان الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

من جانب آخر، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الفحيحيل السريع ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، كما شهد شارع الخليج حادث تصادم بين مركبتين وتسبب الحادث في إتلاف احدى المركبتين وتم رفع تقرير بالواقعة.