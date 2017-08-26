محمد الدشيش

كرم مدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية بالانابة العميد حماد العنزي، في مكتبه قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية العميد ركن إس إم شميم الزمان، بمناسبة فترة انتهاء خدمته لدى الكويت.

وثمن العميد العنزي الجهود المتميزة التي قام بها أثناء فترة عمله، مشيدا بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين، ومتمنيا له النجاح في عمله المقبل.

ومن جانبه، أعرب العميد ركن إس إم شميم الزمان، عن شكره وتقديره لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الوفادة ومشاعر الود التي لمسها خلال عمله في البلاد، متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والرقي.

وفي نهاية الحفل قام العميد العنزي بتقديم درع تذكارية للضيف وتبادل الهدايا.

حضر حفل التكريم مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات بالانابة العقيد م.طارق الدوسري.