هاني الظفيري

نقل شخص مجهول الهوية الى مستشفى الجهراء بعد ان عثر عليه مرميا بالطريق، حيث ادخل الى غرفة الانعاش وهو في حالة غيبوبة، وعلى الفور تم عمل التحاليل اللازمة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي حيث كان يعاني من ضيق في التنفس، وبعد هذه الاجراءات الطبية السريعة احيل الى العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، وعلى ذلك تمت احالة الملف الى محقق المستشفى الذي احال التقرير الطبي الى السلطات الامنية في مخفر الجهراء، ويجري رجال الادلة الجنائية تحرياتهم لتحديد هويته وباشر رجال الامن العمل على التوصل الى كشف غموض الحادث.