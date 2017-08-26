محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

تلقت السلطات الأمنية في مخفر الفنطاس بلاغا تقدم به وافد مصري يفيد بأن مركبته اليابانية سرقت من قبل شخص مجهول.

وكان الوافد استوقف سيارته أمام العمارة التي يسكن بها وفي صباح اليوم التالي نزل لأجل التوجه الى عمله ولكنه فوجئ بأن سيارته اليابانية قد اختفت من مكانها، وبحث عنها دون جدوى، كما بحث عنها في كافة شوارع منطقة المهبولة ولم يعثر لها على اثر وعلى الفور توجه الى السلطات الامنية في مخفر الفنطاس وسجل قضية سرقة مركبة وتم إحالة الشكوى الى جهات الاختصاص.

من جهة اخرى، أحالت إحدى دوريات مباحث أمن المنشآت مواطنا الى السلطات الأمنية بمديرية أمن الأحمدي بعد ان تبين انه بحالة غير طبيعية، وجاء ذلك بعد ان قامت احدى دوريات المباحث بجولة أمنية حول احدى المنشآت الحيوية، وتمت مشاهدة احدى السيارات تقف بجانب الإدارة العامة للمنشآت وهي متعطلة وعند التوجه اليها للتأكد منها لوحظ ان قائد المركبة، وهو مواطن يقف الى جوار السيارة، وعند محاولة رجال الأمن مساعدته اتضح ان صاحب السيارة في حالة غير طبيعية، فأثار شك رجال المباحث به وعند تفتيش المركبة احترازيا عثر بحوزته على عبوة بلاستيكية يشتبه بأنها تحتوي على مادة مسكرة، وعلى ذلك تم تحويل المواطن والمضبوطات الى مخفر الأحمدي.

من ناحية أخرى، أحال مدير عام دوريات نجدة الأحمدي الى مخفر شرطة المنطقة شابين، الأول من مواليد 1996 والثاني من مواليد 1994، على خلفية قضية قيادة مركبة في حالة سكر.



وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تابعة للنجدة وخلال جولة لها في الأحمدي رصدت مركبة صدفية اللون يتعرج قائدها بها، فتم توقيفه، وكان برفقته آخر، وتبين انهما غير محددي الجنسية، وعثر بالمركبة على بطل مياه استبدلت محتوياته بخمر مستوردة، وتم التحفظ على البطل وأحيل الشابان إلى مخفر الأحمدي.