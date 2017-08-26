العنزي: مخالفات مزاولة نشاط تجاري بوسيلة نقل غير مرخصة من البلدية

كريم طارق

شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة نوعية جديدة لضبط الباعة على «الانستغرام» والمواقع الإلكترونية ممن يقدمون خدمات مثل بيع العطور ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وإصلاح أو غسيل السيارات بالمنزل، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لضبط سوق العمل عبر التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة بقانوني العمل والإقامة.



«الأنباء» تابعت حملة اللجنة والتي انطلقت مساء اول من امس وعلى مدار أكثر من 6 ساعات وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لقانون العمل بالإضافة إلى تحرير عدد من المخالفات الخاصة بالمركبات التي تقدم تلك الخدمات، وذلك من خلال خطة عمل تمثلت في طلب منتجات وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا تحمل تراخيص أو مركز عمل محددا يمكن التفتيش عليه.



وعلى هامش الحملة، كشف رئيس اللجنة ومدير العام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح لـ «الأنباء» عن ضبط عدد من العمالة من الباعة المتجولين المخالفين لقانون العمل، من ضمنهم مخالفون من حملة إقامة المادة 20 (عمالة منزلية) وعاملان على إقامة المزارع، بالإضافة إلى عمال من حملة إقامة المادة 18 (قطاع أهلي) يعملون بغير مكان العمل المحدد لهم، لافتا إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات المجدولة التي تشنها اللجنة بهدف تنظيم سوق العمل والتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال باللوائح المنظمة لقانون العمل، وهو ما يعد احدى الخطوات الجادة في إطار العمل على إصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية.



اجراءات قانونية



وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد تلك العمالة المخالفة، أوضح المطوطح أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة تجاه تلك العمالة والمتمثلة في إلغاء أذونات العمل الخاصة بهم تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات أخرى تجاه أصحاب العمالة عبر إعادة التفتيش للتأكد من مدى التزامهم، مهيبا بأصحاب الأعمال والعمالة لضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المعمول بها في الكويت تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا استمرار الحملة بحملاتها المختلفة طوال العام وعلى مدار الأسبوع وفي العطل الرسمية.



بدوره، أشار ممثل البلدية ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي إلى أنه بالإضافة إلى العمالة المخالفة تم تحرير محضرين لإقامة إعلان تجاري غير مرخص على وسيلة نقل، لافتا إلى ان البلدية شددت مرارا على عدم مزاولة أي نشاط تجاري بوسيلة نقل من سيارة أو باص وغيرهما من غير المرخصة والتي لا تحمل موافقة البلدية بما يخالف لائحة الباعة المتجولين ومزاولة الحرف.



وشدد العنزي على أن البلدية أيضا ستشن حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الإعلانات غير المرخصة على المركبات بأنواعها المختلفة بما يخالف القانون، مشيرا إلى أن ضبطية الحملة تنوعت بين مركبات مجهزة لغسل السيارات أو لبيع مستحضرات التجميل والعطور المجهولة أو لتصليح السيارات.

تدشين خط للإبلاغ عن العمالة السائبة والمتجولة

كشف رئيس اللجنة المشتركة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن تدشين وتخصيص خط مباشر خاص باللجنة لتلقي الشكاوى فيما يتعلق بالعمالة السائبة والمتجولة على مدار الأسبوع، وذلك إيمانا من اللجنة بأهمية المشاركة والتواصل مع الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه منذ انطلاقة خدمة الخط فبإمكان الجميع الاتصال والإبلاغ عن تلك الحالات وذلك عبر المكالمة الهاتفية أو عبر خدمة الواتس آب على رقم: 96777666، مشيرا إلى ان تلك الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة على تحقيق التواصل مع مختلف فئات المجتمع لتحقيق الأهداف المنشودة من أعمال اللجنة.