أكدت الإدارة العامة للإطفاء التعامل مع تسرب مواد خطرة من حاوية في المنطقة الحرة بالقرب من ميناء الشويخ.



وقالت الإدارة ان مركزي اطفاء الشويخ الصناعية ومبارك الكبير للمواد الخطرة تعاملوا في وقت سابق صباح اليوم مع حاوية تحتوي على 680 برميلا من المواد الخطرة، موضحة ان التسرب وقع بنحو 81 برميلا بسبب سوء التخزين.



وأضافت، أن فرق الإطفاء قامت بإخلاء الموقع وتم التعامل مع حادث التسرب وفقا للإجراءات المتبعة اذ تم وضع حواجز لوقف المواد المتسربة لتأمين الموقع، وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تسليم الموقع الى رجال الأمن والبيئة.