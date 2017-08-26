أعلنت الإدارة العامة للإطفاء اليوم السيطرة على حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة كبد، الأمر الذي تسبب في إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وقالت ادارة الإطفاء في بيان صحافي ان فرق اطفاء كبد وجليب الشيوخ والصليبخات والسالمية وصبحان الى جانب فرق الإسناد تعاملت مع حريق اندلع في السقالة بمبنى قيد الإنشاء مساحته تصل الى ثلاثة آلاف متر مربع.



وأوضح البيان ان فرق الإطفاء قامت بمكافحة الحريق ومحاصرته خلال ساعة من لحظة الوصول للموقع حيث وصلت النيران الى مواد بناء تابعة للمبنى مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.