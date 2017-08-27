محمد الدشيش

ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على وافد مصري مطلوب أمنيا ومتوار عن الأنظار بعد احتياله على مجموعة وافدين مصريين وآسيويين أوهمهم بأنه سيقوم بتحويل وتجديد الاقامة وأخذ منهم مبلغ ٥٠٠٠ دينار.



وكانت أكثر من قضية قد سجلت بحق المصري بأنه نصب على ١٠ وافدين وأخذ من كل واحد منهم على حدة ٥٠٠ دينار ثم اختفى ولم يعثروا له على اثر، وأحيلت القضية إلى رجال المباحث الذين علموا أن المدعى عليه مصري من أم كويتية وعندها تم رصد مكانه بمنطقة الفروانية ولدى خروجه من عمارة سكنية تم التأكد من هويته وألقي القبض عليه.