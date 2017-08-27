عبدالله قنيص

اشتبهت إحدى دوريات أمن الفروانية أثناء تجوالها في المنطقة بمواطن يستقل إحدى المركبات ويقودها بطريقة متهورة، وعند إيقافه للتأكد منه طلب من المواطن إثباتاته الشخصية، وعندما قام بإخراج رخصة القيادة من جيبه سقط شريط يحتوي على حبوب بيضاء عددها 14 حبة يشتبه في أنها قد تكون (لاريكا المخدرة) ولكن رجل الأمن زاد في شكه بالمواطن وقام بتفتيشه احترازيا قبل صعود الدورية وعثر بحوزته على قطعتين لونهما اسود اللون يشتبه في أنهما مواد مخدرة (حشيش) وعند التدقيق على حامل الكوكتيل عثر على ورق رشيد وأدوات التعاطي، ولم يكتف رجل الأمن بذلك، بل عثر على صافرة تابعة للدوريات وأيضا «مايك» يخص الأمن، وعليه تمت إحالته الى السلطات الأمنية بأمر من مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر الذي أمر بتحويل المواطن الى الجهات المعنية للتحقيق معه والتأكد من سوابقه.