محمد الدشيش
لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 اشخاص في حادث تصادم مروع على طريق الفحيحيحل وتم نقل المصابين الثلاثة بإصابات تراوحت بين الحرجة والمتوسطة الى المستشفى فيما تركت جثة المتوفى إلى الطب الشرعي، وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب على طريق الفحيحيل وعلى الفور توجه للتعامل مع الحادث عدد من رجال الأمن والاطفاء وتبين ان الحادث عبارة عن تصادم وانقلاب ووفاة وإصابات.
وفتحت اجهزة الداخلية تحقيقا للوقوف على سبب الحادث وتم تسهيل حركة السير على الطريق والذي شهد اختناقا بسبب توقف المركبات لتقديم العون للمصابين.