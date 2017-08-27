نتعاون مع سلطات التحقيق والنيابة لرصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية

مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أكدت في تقارير وتصريحات التزام الكويت بالاتفاقيات التي أبرمتها في هذا الشأن، مشيدة في أكثر من مناسبة بجهود الكويت في تعزيز حقوق الإنسان وحضورها الدائم من خلال التزامها بالمراجعات الدولية وتقديم التقارير الوطنية بهذا الشأن.

وأكدت الإدارة حرص الكويت على تقديم الضمانات الكفيلة باحترام التزاماتها وتطبيقاتها للاتفاقيات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، حيث جاءت النصوص القانونية بتولي النيابة العامة الإشراف على السجون، مشيرة إلى تعاونها مع سلطات التحقيق والنيابة العامة لضمان رصد التجاوزات واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية تجاهها إن وجدت.

وقالت في بيان لها: ان المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قامت بالعديد من الزيارات لمراكز الاحتجاز في الكويت، حيث قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ 196 زيارة قابلت خلالها 16000 محتجز منذ عام 2010 حتى يوليو الماضي، كما قامت اللجنة بمتابعة أحوال وأوضاع 700 محتجز في مختلف مراكز الاحتجاز، إلى جانب الدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث حققت مجموعة من الزيارات لمقابلة منتظري الإبعاد للتعرف على مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم الى جانب الزيارات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بمجلس الأمة للاطلاع على الخدمات الموجهة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، والتي أكدت المؤسسة الأمنية من خلال تطبيقاتها وعيها الكامل لحقوق النزلاء ومنهجها القائم الذي يرتكز على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصت بها الأمم المتحدة.

وأوضحت الإدارة ان وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تعزيز الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أسفرت عن قيام الورش المتعلقة بالرعاية الصحية والتي تعد الأولى من نوعها حول الحالة الصحية في مراكز الاحتجاز والمبادئ الدولية التي تطبق في هذا المجال، وذلك ما أكده المسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سبقت الكويت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 40 عاما في مطالباتها بجعل الرعاية الصحية داخل السجون تحت إشراف وزارة الصحة وليس وزارة الداخلية، حيث تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المرجع الطبي الوحيد للحالة الصحية في السجون وصدرت منها إشادة بتطبيقات السجون الصحية في الكويت.