35 مكتباً مخالفاً لقانون العمالة 68/2015

محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ألغى 40 رخصة لمكاتب خدم بناء على تقارير من ادارة العمالة المنزلية التي يرأسها محمد العجمي.

وبحسب المصدر، فإن إغلاق المكاتب الـ 40 جاء بعد تقرير رفع من ادارة العمالة المنزلية الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، حيث تضمنت التقارير ان حملات ادارة العمالة المنزلية كشفت عن ان هناك 35 مكتبا للعمالة مخالفة لقانون العمالة رقم 68/2015، فيما ان المكاتب الـ 5 الأخرى يقوم عدد منها بتأجير رخصة المكتب من الباطن لعمالة آسيوية وهي التي تدير المكاتب وتمنح مقابلا ماديا لصاحب الرخصة المواطن.

على صعيد ذي صلة، داهمت قوة من إدارة العمالة المنزلية مكتبا وهميا للعمالة الوافدة وضبط بداخل المكتب 5 آسيويين جار إبعادهم عن البلاد بعد اعترافاتهم بأنهم يقومون بإيهام المواطنين بجلب العمالة المنزلية من خلال وسائل التواصل ويقدمون لهم إيصالات ليس لها أي سند قانوني.