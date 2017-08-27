إصابة ٣ رجال إطفاء ونقلهم إلى المستشفى

هاني الظفيري - محمد الدشيش

أخمد رجال الإطفاء حريقا شب في مبنى قيد الإنشاء في منطقة كبد، وكان مركز العمليات قد تلقى ظهر اول من امس بلاغا يفيد باندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة كبد، وعلى الفور تم توجيه مراكز إطفاء كبد وجليب الشيوخ والصليبخات والسالمية وصبحان والإسناد الى موقع الحادث.



وتبين أن الحريق في مبنى قيد الإنشاء مساحته ٣٠٠٠ متر مربع، واندلعت النيران في السقالة ومواد البناء التابعة للمبنى، وقامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق ومحاصرته خلال ساعة من لحظة الوصول للموقع.

وأسفر الحادث عن وقوع ٣ إصابات من قبل رجال الاطفاء تم نقلهم للمستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في بيان لها أن الإدارة العامة للإطفاء فتحت التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.



وحضر الى موقع الحريق لقيادة فرق الإطفاء مدير اطفاء محافظة الفروانية المقدم احمد هايف، بالإضافة الى رجال الأمن والطوارئ الطبية.