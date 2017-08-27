إخلاء العمارة من سكانها حفاظاً على سلامتهم

هاني الظفيري - محمد الدشيش

تمكن رجال الإطفاء من اخماد حريق شب في عمارة بالمهبولة، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للاطفاء قد تلقت بلاغا عن نشوب حريق في عمارة بالمهبولة مساء أول من امس.



وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مركزي المنقف والأحمدي الى موقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحريق بعمارة مكونة من ٦ أدوار مأهولة بالسكان والحريق بالدور الخامس، وعلى الفور تم إخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق وإخماده قبل انتشاره للشقق المجاورة.



وأسفر الحريق عن إصابة شخصين من سكان العمارة تم نقلهما فورا إلى المستشفى عن طريق الطوارئ الطبية، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.



كما تواجد بالموقع رجال الأمن والطوارئ الطبية.