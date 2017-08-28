محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الفروانية أمس بإحالة موظف في منفذ المطار الى السجن المركزي لمدة 21 يوما على ذمة قضية تلاعب في دخول وخروج وافد هندي، حيث مكنه الموظف من الخروج والدخول 6 مرات مقابل 700 دينار للمرة الواحدة، اي ان رجل المنافذ اخذ من الوافد 4200 دينار مقابل دخوله للبلاد وخروجه منها دون ان يختم جواز سفره سواء في الدخول او في الخروج.

وبحسب مصدر امني فإن رجال مباحث المطار رصدوا وافدا هنديا حائرا في مطار الكويت عقب وصوله من موطنه ويتردد في الدخول الى موظف الكاونتر، وعليه تم توقيفه، وبالتحقيق معه في ملابسات ارتباكه وتردده، كشف عن الحقيقة كاملة اذ قال انه كان ينتظر وصول موظف بعينه حتى يقوم بإدخاله الى البلاد دون ختم جواز سفره وبمزيد من التحقيقات معه اعترف بأنه سبق دخوله وخروجه لـ 6 مرات رغم انه ممنوع من السفر وكان في كل مرة يقوم رجل المنافذ بتسهيل خروجه دون ان يختم جواز سفره، حيث انه ايضا كان ينسق معه قبل وصوله ويقوم الموظف بتحديد توقيت الوصول ومن ثم يسمح له بالمغادرة وانه كان يدفع مقابل كل عملية خروج ودخول 700 دينار وانه دفع 4200 دينار.

وأشار المصدر الى انه فور الانتهاء من التحقيقات مع الوافد تم توقيف المدعى عليه وبالتحقيق معه أنكر الاتهام ولكن من خلال التحريات ثبت إقدام العسكري على إخراج وإدخال الوافد، حيث ثبت من خلال التنسيق مع الطيران المدني دخول وخروج الوافد مرات متكررة دون وجود اسمه في قوائم من خرجوا او من دخلوا، هذا وأحيل الوافد والعسكري الى مخفر الجليب تمهيدا للإحالة الى السجن.