هاني الظفيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة «الآداب» والجرائم الإلكترونية من ضبط شاب كويتي من مواليد 1991 اعتاد بث لقطات ومقاطع مخلة له على السناب شات ووصفت المقاطع التي اعتاد على بثها بـ «التحريضية»، وأحيل الشاب بعد ضبطه الى النيابة العامة بتهمة التشبه بالجنس الآخر.

وبحسب مصدر امني فإن رجال المباحث وبعد نشر المقاطع نسقوا بين قطاعي الآداب والجرائم الإلكترونية وبعد استصدار إذن من النيابة العامة جراء ضبط الشاب وبمواجهته بالمقاطع اعترف بأنه قام ببثها على السناب شات الخاص به.