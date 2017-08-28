محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية شروع في القتل بعد بلاغ عن سقوط شاب كويتي من مواليد 1992 من الطابق الـ 16 في ظروف غامضة، كما كلف وكيل النيابة رجال مباحث حولي باستكمال التحريات والوقوف على هوية اشخاص كانوا برفقة المجني عليه، والذي أسعف الى مستشفى مبارك بين الحياة والموت ووصفت حالته بالخطرة للغاية.

وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بسقوط شخص مجهول الهوية أسفل بناية في منطقة السالمية ق 3، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن، وتبين ان المجني عليه شاب كويتي، وأن سقوطه جاء من الطابق السادس عشر، وأن محل سكنه غير موقع سقوطه، حيث شوهد المجني عليه في حالة حرجة، ولكنه كان حيا ليتم الإسراع به الى مستشفى مبارك وإيداعه غرفة الإنعاش.

من جهة أخرى فتح رجال مباحث حولي تحقيقا حول اذا ما كانت هناك شبهة جنائية وراء سقوط عامل مصري من الطابق الـ 11 خلال عمله في بناية قيد الإنشاء.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود جثة عامل مصري من مواليد 1991 ملطخة بالدماء امام عمارة في حولي قيد الانشاء.



وقال مصدر امني انه سقط اثناء عمله بسبب فقد توازنه من الطابق الـ 11 وفارق الحياة، وسرعان ما توجهت فرق الانقاذ ودورية نجدة وقاموا برفع الجثة من قبل الادلة الجنائية، وسجلت في مخفر شرطة حولي قضية جنح وأحيلت الى جهة الاختصاص.