محمد الدشيش - سعود الدعيج

تحفظ رجال امن الجهراء على 4 اشخاص جميعهم من غير محددي الجنسية داخل مستشفى الجهراء لحين تلقي العلاج اللازم، نتيجة تعرضهم لإصابات متنوعة فيما كشفت التحقيقات ان المشاجرة بدأت في قسائم العثمان في الجهراء واستكملت داخل اروقة مستشفى الجهراء بسبب حادث سير.

وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن نشوب مشاجرة في منطقة الجهراء وتحديدا في قسائم العثمان وعلى الفور تم توجيه دورية للتعامل مع البلاغ، ولدى وصول الدورية شوهدت مركبتان الأولى بها آثار اصطدام، وحسب افادة المبلغ فإنه تعرض للاصطدام من مركبة اخرى ونزل منها 3 شباب وضربوه.

وأضاف المصدر انه طلب من المبلغ الانتقال الى المستشفى لتلقي العلاج ولم تمر دقائق حتى ورد بلاغ آخر بوقوع مشاجرة داخل مستشفى الجهراء، ولدى انتقال رجال الامن شوهد المبلغ و3 شباب جميعهم من البدون وهم يتبادلون الضرب وتمت السيطرة على المشاجرة وإيداع الاطراف العلاج وقدم المتشاجرون تقارير طبية تفيد بوجود جروح قطعية وطعنة في الرأس متوسطة.

من جهة أخرى وقعت مشاجرة بين مجموعة وافدين من جنسيات عربية في سوق شعبي بمحافظة الفروانية أمس الأول.



وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بشأن المشاجرة، فهرع على الفور رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم قام رجال الأمن بفض المشاجرة وتبين أن سببها التزاحم على شراء مواد غذائية بعد إعلان صاحب المحل عن تنزيلات وتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمت إحالة المتشاجرين جميعا إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى، تقدم مواطن إلى مخفر شرطة سعد العبدالله للإبلاغ عن سرقة محفظته وهاتفه الذكي من مركبته بعد خروجه من منزله من قبل لص مجهول، وذكر مصدر أمني ان المواطن أفاد في شكواه لرجال الأمن بأنه فوجئ بعد عودته لمركبته والمتوقفة بمظلة منزله بكسر زجاجها وعند تأكده من المحتويات فوجئ بسرقة محفظته والتي كان بها 100 دينار وهاتفه الذكي وعطور، وتم تكليف رجال المباحث بمزيد من التحريات لضبط الجاني.

في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في تعقب المجرمين ومحاربة الجريمة وضبط تجار المخدرات والخمور، تمكن رجال أمن الأحمدي من القبض على وافد هندي يروج للخمور، حيث عثر بحوزته على زجاجات خمر في أحد شوارع المحافظة.

وذكر مصدر أمني أنه خلال تجوال دورية أمنية في أحد شوارع محافظة الأحمدي شاهد أفرادها مركبة سارت بشكل سريع لدى مشاهدة قائدها للدورية وتمت ملاحقته إلى أن تم توقيفه وضبطه وبالتأكد من إثباته اتضح أنه وافد هندي، وبتفتيش مركبته احترازيا عثر بداخلها على زجاجات خمر، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات الأزمة بحقه.