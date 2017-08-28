هاني الظفيري

قضت محكمة الجنايات بحبس متهم 5 سنوات مع الشغل لحرق سيارة مواطن رفض ارجاع قيمة «عربون» متفق عليه لشراء مركبة وأمرت باحالة الدعوى الي المحكمة المدنية.

وتتلخص تفاصيل الواقعة التي تقدم بها المحامي عبدالوهاب بن سلامة دفاعا عن المواطن «المجني عليه» انه في تاريخ الواقعة وحال تواجده في مسكنه شاهد المتهم وبرفقته شخص اخر يقومان بسكب مادة سريعة الاشتعال على مركبته ثم اشعلا النيران فيها ولاذا بالفرار لافتا الي ان هذا الفعل تسبب له باضرار مادية.

واضاف ان المتهم كان قد دفع للمجني عليه مئة دينار عربونا لشراء تلك المركبة منه ثم بعد ذلك تراجع المتهم عن الشراء وطلب استرجاع «العربون» الا انه رفض ارجاع المبلغ للمتهم فحصلت بينهما مشادة كلامية وبعد ذلك قام الجاني في يوم الواقعة بحرق تلك السيارة التي كان ينوي شراءها.